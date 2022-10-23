جدة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واساستضافت الغرفة التجارية الصناعية بجدة - اليوم - لقاءً يجمع وفدَ الغرفة العربية المكسيكية وعددًا من رجال الأعمال السعوديين، بمشاركة مجموعة من الشركات المكسيكية والمؤسسات الوطنية، بحضور نائب رئيس غرفة جدة خلف العتيبي، والمدير العام للغرفة العربية المكسيكية مارثا لوبيز.وبحثَ اللقاءُ فرصَ التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية، أبرزها: الصناعات الغذائية، استيراد وتوريد الفواكه والخضروات،الزيوت الطبيعية.// انتهى //23:11ت م0191