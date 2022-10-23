القاهرة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم (2022 - 2023).وشهدت منافسات الجولة الثانية، فوز فريق الأهلي على ضيفه فريق أسوان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام في القاهرة، ليرتفع رصيد الأهلي بهذا الفوز إلى ست نقاط، فيما ظل أسوان بدون رصيد من النقاط.وفي الجولة ذاتها، تعادل فريق بيراميدز أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليمنح التعادل الفريقين نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى نقطتين، بينما حصد المصري النقطة الأولى له هذا الموسم.وفي مباراة أخرى، تغلب فريق الزمالك على مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب القاهرة الدولي، ليرفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى ست نقاط ، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند ثلاث نقاط.//انتهى//23:33ت م0193