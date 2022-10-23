عمّان 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بالأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هيلغا شميدت التي تزور عمان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء، تعزيز التعاون والحوار بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والشركاء المتوسطيين في مختلف القضايا الأساسية التي تهم المنطقة، وصولاً إلى نتائج ملموسة على صعيد تعزيز الأمن بمفهومه الشامل.//انتهى//23:35ت م0194