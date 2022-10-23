الدمام 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واستوج رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى ورئيس الاتحاد السعودي فاضل بن علي آل نمر، فريق ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" 2022 الـ(15)، للمرة الثانية في تاريخه على التوالي، بعد فوزه على منافسه برشلونة الإسباني في الأشواط الإضافية، بنتيجة 39-41 في ختام منافسات البطولة، التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 18 - 23 أكتوبر الجاري للمرة الثالثة على التوالي، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بمشاركة 12 نادياً.وكان اللقاء انتهى في وقته الأصلي بالتعادل 35-35، وفي الأشواط الإضافية تمكن فريق ماغديبورغ من التقدم بالنتيجة وتحقيق الفوز والتتويج باللقب.وعقب نهاية اللقاء، تسلم قائد فريق ماغديبورغ كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق برشلونة الميداليات الفضية، وحصل فريق كيلسي على الميداليات البرونزية والمركز الثالث، بعد فوزه على فريق الأهلي المصري بنتيجة 26-35، الذي حل في المركز الرابع.وشهد اليوم الأخير إقامة عدد من المباريات لتحديد المراكز من الـ12-5، وحصل فريق الخليج السعودي على المركز السادس، بعد خسارته من الترجي التونسي، بنتيجة 30–31 في الثواني الأخيرة، ليحل الفريق التونسي في المركز الخامس.وتمكن فريق بنفيكا البرتغالي من كسب منافسه فريق تاوباتي البرازيلي، بنتيجة 27-32 ليحل في المركز السابع، فيما حقق الفريق البرازيلي المركز الثامن.وحل فريق مضر في المركز العاشر، بعد خسارته بنتيجة 19-34 من الكويت الكويتي، الذي حل تاسعاً، وتغلب فريق سيدني الأسترالي على فريق مينيستروس المكسيكي بنتيجة 29-33، ليحقق المركز الحادي عشر، فيما جاء مينيستروس في المركز الثاني عشر والأخير.من جهته أعرب رئيس الاتحاد الدولي، عن شكره للمملكة ممثلة في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة اليد وجميع اللجان المشاركة، على نجاح تنظيم البطولة العالمية، مؤكداً أن أرقام الحضور الجماهيري في هذه البطولة كانت الأكبر بين جميع البطولات الأخرى، مضيفاً أن البطولة تتطور من عام لآخر، والتنظيم في المملكة يتطور بشكل أكبر، وهو مؤشر يثبت قدرة المملكة على استضافة أولمبياد عالمي في المستقبل.وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد شكره إلى القيادة الرشيدة، على الدعم السخي وغير المحدود الذي يقدم للرياضة والرياضيين في المملكة، لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومتابعة سمو وزير الرياضة، مقدماً شكره لجميع العاملين في البطولة، على إسهامهم الفعال في إنجاحها.// انتهى //00:51ت م0002