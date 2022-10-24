إسلام آباد 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأبرزت صحف باكستان الصادرة اليوم تكثيف السلطات الباكستانية جهودها لإعادة تأهيل آلاف الأشخاص الذين شردتهم مياه الفيضانات قبل قدوم فصل الشتاء، ومطالبتها من المجتمع الدولي بمساعدتها لإعادة التأهيل والإعمار.وسلطت الضوء على خسارة المنتخب الباكستاني أمام نظيره الهندي خلال بطولة كأس العالم للعبة الكريكيت الجارية حالياً في أستراليا.وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتحسين مؤشرات الاقتصادي الوطني، مشيرة إلى إمكانية تسلم باكستان 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الآسيوي خلال الأسبوع الجاري.وفي الشأن الأمني أخبرت عن مقتل جندي باكستاني جراء هجوم نفذته عناصر من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة حدودية باكستانية.وتناولت صحف الاثنين أنباء مقتل ستة مسلحين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي واعتقال آخرين بعمليات نفذتها قوات الأمن الأفغانية، وإعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ عزم بلاده على فتح أبوابها أمام العالم على نطاق أوسع.// انتهى //05:15ت م0008