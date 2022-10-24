ينبع 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسرعت المساعد للشؤون التعليمية أديبة حميدي الفايدي مساء أمس في الصالة الرياضية بالثانوية التاسعة، نهائي تصفيات المرحلة الأولى لدوري الفتيات بتعليم ينبع ، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الرياضة ووزارة التعليم تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل" ضمن مشروع دوري المدارس بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.وتوجت الفايدي الفرق المتأهلة و الفائزة في المرحلة الأولى بالكأس والميداليات، وجاءت على النحو التالي : ( فريق سهم ) للتأهل والمشاركة في بطولة المنطقة، من ثانوية صفية بنت عبد المطلب بينبع الصناعية، و على مستوى إدارة التعليم توجت فريقي (أم سلمة ) من ابتدائية أم سلمة بينبع الصناعية، و فريق (ون واي) من المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية، كما قلدت الميداليات الذهبية لفريق (صناع المستقبل )من ابتدائية الحديثة بينبع البحر، وفريق ( سواعد الوطن ) من المتوسطة الأولى بينبع الصناعية، و( فريق الأهلي) من الثانوية الخامسة بينبع البحر.وأوضحت المنسقة العامة لدوري المدارس بتعليم ينبع معالي ناجي الغفاري، أن مباريات التصفيات شارك فيها 20 فريقا ضم 324 طالبة من جميع المراحل الدراسية الابتدائية و المتوسطة و الثانوية، وفق الشروط المحددة من إدارة مشروع دوري المدارس، مضيفةً أن المشروع يسهم في تنمية الرياضة المدرسية في مدارس التعليم العام، وتنمية المواهب الرياضية والنهوض بالمنافسات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتطوير و تأهيل المعلمات في تدريب فرق كرة القدم وتحكيمها وفي التنظيم الإداري للمباريات.// انتهى //07:01ت م0010