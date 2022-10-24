اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1444/3/28 هـ الموافق 2022/10/24 م واس
طوكيو 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 37ر 266 نقطة، أو ما يعادل 99ر0% ، ليصل إلى 95ر27156 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 72ر15 نقطة، أو84ر0% ، ليصل إلى 70ر1897 نقطة.
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