ليوبليانا 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأعلنت لجنة الانتخابات الوطنية في سلوفينيا أن الانتخابات الرئاسية ستشهد جولة إعادة في 13 نوفمبر المقبل بين المرشح اليميني أنجي لوجار، وناتاشا بيرك موزار وهي سياسية مستقلة، لعدم حصول أي منهما على التأييد الكافي للفوز مباشرة في الانتخابات التي جرت أمس.وأوضحت اللجنة أنه بعد فرز 99.39 % من الأصوات فإن لوجار يتصدر بعد حصوله على 33.92 % من الأصوات، وحلت موزار ثانية بحصولها على 26.89 %.وكان من الواضح أن أيا من المرشحين لمنصب الرئيس لن يحقق الأغلبية المطلقة اللازمة بعد فرز معظم أصوات الناخبين.// انتهى //07:30ت م0013