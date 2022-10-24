القاهرة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مما أدى لاكتشاف حقل «ظهر» للغاز الطبيعي‪.‬واهتمت الصحف بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الفلسطينيين وصون المصالح المشتركة بين الشعبين.وواكبت الصحف لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع مسئولين وفاعلين في ليبيا لبحث مخرج للأزمة السياسية القائمة في البلاد منذ أشهر.وأشارت صحف الإثنين إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 47 شخصًا إثر هجوم إرهابي شنه 4 مسلحين إرهابيين في جنوب الصومال.ولفتت الانتباه إلى حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات السودانية المعنية في إقليم النيل الأزرق لمدة 30 يوم، عقب أحداث العنف التي وقعت في الإقليم وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن تسلم جورجيا ميلوني مهام عملها كرئيسة للحكومة الإيطالية وأدائها اليمين الدوستورية، كذلك فوز الرئيس الصيني شي جين بينج بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الحاكم.// انتهى //09:45ت م0017