الرباط 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بأعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر وزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بإسطنبول، مبرزة على الخصوص مصادقة المشاركين على قرار يشيد بجهود وكالة بيت مال القدس الشريف، في دعم المؤسسات الإعلامية بمدينة القدس.وتناولت صحف الرباط ردود الفعل المرحبة بالاتفاق المعلن بين رئيسي مجلسي النواب الليبي عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالرباط، بشأن ملف المناصب السيادية واجراء الانتخابات العامة بالبلاد.وتناقلت صحف الاثنين ردود الفعل العربية والدولية الواسعة المنددة باستهداف المتمردين الحوثيين لميناء نفطي في حضرموت.وأخبرت الصحف عن أداء زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني جورجيا ميلوني، اليمين الدستورية كرئيسة جديدة للوزراء في ايطاليا، مبرزة إعلانها عن استعدادها للعمل عن قرب مع شركائها الدوليين.وتطرقت إلى التحركات الجارية في بريطانيا لانتخاب رئيس وزراء جديد، بعد استقالة ليز تراس من منصبها.ونشرت صحف المغرب، خبر فوز الرئيس الصيني شي جين بينغ بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني في ختام أعمال المؤتمر العشرين للحزب.// انتهى //09:48ت م0018