الخرطوم 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على استقبال رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله بمكتبه أمس، عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو بكر حجر، وتطرق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية الجيبوتية وسبل دعمها وتطويرها.ونشرت إعلان الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد الركن نبيل عبد الله، أن الأجهزة العسكرية بالنيل الأزرق، تلاحق المجموعات التي اقتحمت مخازن السلاح، كاشفًا عن وجود لجنة عسكرية في مدينة الدمازين يرأسها نائب رئيس هيئة الأركان, وتعمل حاليًا على معالجة الوضع في الإقليم.ونقلت صحف الاثنين عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان ورئيس بعثة (اليونيتامس) فولكر بيرتس, إن السودان "لا يزال في حالة اضطراب مع تدهور الاقتصاد والوضع الأمني".وأولت اهتمامًا بالمباحثات التي أجراها نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو مع سفيرة فرنسا لدى السودان رجاء ربيع, وأكدا على أهمية تعاون المجتمع الدولي وفرنسا على وجه الخصوص مع السودان، لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات.وعرجت صحف السودان على تأكيد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن بلاده توصلت لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي لسحب حقوقه الخاصة وبيعها بغرض توفير الموارد.// انتهى//10:43ت م0029