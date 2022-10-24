الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسوقعت شركة روشن العقارية مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، اتفاقية تفاهم تمتد لثلاثة أعوام بهدف تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز البرامج التوعوية في المجال الطبي.وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة المجتمعية، وتغيير مفهوم المسؤولية الاجتماعية ببرامج ريادية تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز دور القطاعين الخاص وغير الربحي في التنمية المجتمعية المستدامة، حيث وقع الاتفاقية من جانب روشن الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل للمجموعة غادة الرميان، ومن جانب مدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية الرئيس التنفيذي عبدالله بن زرعه.وأوضحت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة روشن أن التعاون بين مدينة سلطان الإنسانية وروشن سيعزز بشكل أكبر حس المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء المجتمع.وقالت: "نعتز بشراكتنا مع مدينة سلطان الإنسانية في دعم ورعاية البرامج التوعوية الطبية والأنشطة الاجتماعية وغيرها من مبادرات المسؤولية الاجتماعية؛ حيث تتماشى هذه المبادرات مع برنامج "يحييك" الذي أطلقناه في روشن، ويهدف إلى تقديم المسؤولية الاجتماعية كثقافة مجتمعية أصيلة، أكثر من كونه مسؤولية مؤسسية".وأكد الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز أن تفعيل هذه الاتفاقية سيحقق استدامة برامج نوعية، وفعاليات اجتماعية تسعى من خلالها مدينة سلطان لدمج الأفراد باحتياجاتهم كافة في النسيج المجتمعي.كما تضمنت الاتفاقية، الإشارة إلى خطة عمل البرامج المستقبلية، وأشكالاً لنماذجها التنفيذية ومنها: تنظيم الحملات التوعوية بالأمراض، وكيفية علاجها، والوقاية منها، وتوفير عيادات متنقلة في الأماكن الحيوية؛ لتسهم في الكشف المبكر عن الأمراض مما يعزز فرص العلاج، كما تسعى المدينة أيضاً لإقامة معارض خيرية لتسويق منتجات وأعمال المرضى الفنية، واستثمار ريعها في دعم المرضى، والصناديق الخيرية.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن منظومة من البرامج، والاتفاقيات التي يستهدف الطرفان عقدها مع الجهات، والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتكون ذراعاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع معدلات جودة الحياة للمواطن والمقيم.// انتهى //10:51ت م0030