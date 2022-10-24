الدمام 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسدشّنت أمانة المنطقة الشرقية أمس، مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة في محافظة القطيف، والذي يهدف إلى تنمية الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية والإسهام في رفع وتقييم مستوى الوعي للعاملين في المنشآت بالصحة العامة.كما يهدف المركز الذي أطلق خدماته التدريبية التي تعنى بإنهاء الإجراءات المحدثة لإصدار الشهادات الصحية الموحدة للعاملين (رخصة ممارسة العمل) في المنشآت التجارية والغذائية المستهدفة في البرنامج المحدّث المُعتمد من قبل الوزارة إلى تدريب وتثقيف العاملين على اتباع أفضل الأساليب والممارسات العالمية في تعزيز الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء للحد من حوادث التسمم الغذائي لدى المستهلكين وتحقيق المعايير المطلوبة في تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على تدابير الوقاية الصحية، ورفع مستوى الوعي للوصول إلى أساليب الرقابة الذاتية إلى جانب التعرف على الأخطار الكامنة والمتوقعة فـي بيئة العمل وصولاً إلى خلق منظومة عمل صحية متكاملة في القطاعات المستهدفة بالبرنامج.ويقدم المركز خدمات التدريب والتثقيف الصحي من خلال الحقائب التثقيفية بلغات متعددة، إلى جانب تهيئة القاعات التدريبية المجهزة على مستوى عالٍ بطاقة استيعابية تصل إلى (210) عمال/ عاملات في اليوم، وذلك لإصدار (59) شهادة يومياً عن طريق الاختبار الإلكتروني، إلى جانب قاعات التدريب العملي والاختبار على خدمات المطاعم والإعاشة وخدمات الغسيل ومحال الحلاقة والتزيين النسائي، وغيرها من الأنشطة التجارية المرتبطة بمجالي الغذاء والصحة العامة.وأشارت الأمانة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لاعتماد ربط إصدار الشهادة الصحية للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة باجتياز اختبار وتقييم "التثقيف الصحي" ومن المقرر أن تكون مدة البرنامج التدريبي النظري والعملي 3 أيام ليتمكن العامل من الحصول على الشهادة الصحية "رخصة ممارسة العمل".// انتهى //11:09ت م0031