الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام (2022م) بكمية (566,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن استقبال موانئ المملكة لبواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة مستمرة، مشيراً إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح.وبين أن فترة وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (مارس - أبريل 2023م) بواقع (9) بواخر، موزعة على (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (195) ألف طن، و (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (191) ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (125) ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.وتنافست (10) شركات عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، فيما تم الترسية على (4) شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعرًا للشحنات المطلوبة.وأشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب إلى أن موعد إغلاق موسم شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي سيكون بنهاية عمل يوم الخميس 2 / 4 / 1444هـ، حيث تم استلام (536) ألف طن حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الإستراتيجية منه.// انتهى //11:10ت م0033