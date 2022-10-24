الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مبلغ 884 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر أكتوبر 2022.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر أكتوبر بلغ 884 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، موضحاً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أكتوبر 2022م بلغ نحو 41.7 مليار ريال.وبين أن إيداع الدعم السكني في موعده يؤكد الدور التنموي للصندوق وماله من أثر اقتصادي واجتماعي في تسهيل رحلة تملّك المستفيدين لمنازلهم، مؤكدًا حرص الصندوق العقاري ومن منطلق استدامة برامجه ضمن حلول وخيارات أكثر على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.يُذكر أن "الصندوق العقاري" يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة على مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.// انتهى //11:11ت م0034