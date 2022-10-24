الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسعقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اجتماعاً مع اللجنة الوطنية للصادرات باتحاد الغرف السعودية بمقر الهيئة، بمشاركة معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ورئيس اللجنة تركي بن محمد بن معمر، وحضور عدد من أعضاء اللجنة ومسؤولي الهيئة.ويأتي الاجتماع في إطار توجه المواصفات السعودية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، بهدف تطوير النظم والتشريعات والتعرف عن قرب لاحتياجات القطاع الخاص والعمل على تعزيز ثقة التجار وحماية المستهلكين، وأهمية تعزيز سُبل التكامل والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتوحيد جهود القطاع العام والخاص.وتطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، والاستماع لجميع الملاحظات والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب.وبحث الاجتماع، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والحصول على شهادة المطابقة وعلامة الجودة، كما استعرض مبادرات وخدمات الهيئة المقدمة للقطاع الخاص.// انتهى //11:12ت م0035