نجران 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسرأس وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد بن عبدالعزيز السعيد أمس، الاجتماع المنعقد بأمانة نجران، بحضور أمين المنطقة المهندس صالح الغامدي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير المراجعة الداخلية في أمانة المنطقة، ومنهجية رقابة النضج المؤسسي، ودعم الأمانات بالأدوات اللازمة لتقييم جاهزيتها عند الأزمات، والعمل بنماذج رقابة النضج المؤسسي بوصفها أداة رقابية تعمل على صياغة إطار عمل تحسين الانتاجية وتطويرالأداء، ودعم النزاهة.ويأتي الاجتماع في إطار الزيارات التي تنفذها وكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية بالوزارة، لعدد من مناطق المملكة لدعم أماناتها في تفعيل إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال، وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وغرفة التحقق بهدف معالجة الشكاوى والبلاغات عبر الاتصال المرئي.// انتهى //11:13ت م0036