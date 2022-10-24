الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأسهمت الجهود التي يقدمها مركز عبداللطيف العبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان في رفع نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع كافة خاصةً السيدات حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر, وذلك من خلال تفعيل المشاركات والأنشطة في أماكن وجود المجتمع.ويقدم المركز خدماته مجاناً، حيث أسهم منذ تأسيسه عام 2007م وحتى الآن بتقديم خدمات بلغ إجماليها (279,590) خدمة، وقُدمت خدمة التوعية والتثقيف لـ(220,676) سيدة، وأجري الفحص بإشعة الماموجرام لـ(31,151) سيدة، وتم إجراء الفحص بإشعة الموجات الفوق صوتية (7,299) سيدة، وقدم الفحص السريري لـ (20,449) سيدة، وعليه تم اكتشاف (590) سيدة مصابة بالسرطان، وحولت الحالات مباشرة لمدينة الملك فهد الطبية لاستكمال اللازم وبدأ العلاج, حيث تصل نسبة الشفاء لأكثر من 95 % - بإذن الله – عند اكتشافه مبكرًا.ويسعى المركز لتطوير وتوفير أحدث الأجهزة التي تسهم في الكشف عن سرطان الثدي، حيث إن أحدثها جهاز الماموجرام المتطور الذي يُعد طريقة سريعة وآمنة لاكتشاف بداية أي مشكلات.// انتهى //11:28ت م0039