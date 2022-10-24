الأحساء 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واستُنظم غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال "سنا" بعد غدٍ، مُلتقى الأحساء للشركات التقنية الناشئة "ستارت أب الأحساء 2022"، في دورته الثانية، بمشاركة عدد من المسؤولين ومتخذي القرار والخبراء والمستشارين وممثلي عدد من الشركات الرائدة وجهات التمكين والصناديق الاستثمارية ورواد ورائدات الأعمال والمبتكرين، وذلك بفندق مكان في الأحساء.وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر 3 أيام، تنظيم هاكاثون ريادة الأعمال، ومعرض المشاريع الناشئة، وجلسات إرشاد واستشارات متخصصة، وبرنامج جلسات حوارية وورش عمل تهتم بـ منتجات تمويل الأعمال (التقنيات الناشئة)، ومنهجية عمل رأس المال الجريء وأهميته، وكيف تقنع المستثمر؟ وطريق شركات الـ "يونيكورن"، وعروض فرص استثمارية وعروض أصحاب المشاريع التقنية الناشئة أمام المستثمرين.ويتطلع القائمون على الملتقى أن يكون أثره المُتوقع استفادة أكثر من 5000 مشارك ومستفيد وزائر، و 300 جلسة استشارية وإرشادية، و40 عارضًا من الشركات والمشاريع الناشئة، و15 جلسة حوارية وورشة عمل ومعسكرات تدريب ومعارض متخصصة، و25 مشروعًا رياديًا ناشئًا بمشاركة 5 جهات حكومية و10 رعاة مشاركين.وأكد رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الموسى، أن الملتقى يأتي تأكيدًا لتعزيز أعمال مركز "سنا" ودعم دوره في تشجيع الشباب على دخول عالم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، مشيراً إلى أهمية الملتقى ودوره في ربط رواد الأعمال بالمسؤولين والمستثمرين وصناديق رأس المال الجريء، للحصول على استشارات واستثمارات تدعم مشاريعهم، وتحولها إلى مشاريع ومؤسسات تقنية ناشئة ومبتكرة، مشيرًا إلى نجاحه الكبير في دورته الأولى، مؤكدًا على دوره في بناء الشراكات والتعرّف على الفرص الاستثمارية.يُشار إلى أن المُلتقى يُعد أهم فعاليات مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال "سنا" ومجلس ريادة الأعمال بالغرفة؛ لتقديم سُبل الدعم والرعاية لرواد ورائدات الأعمال بالأحساء، وتمكينهم من الدخول في مجال المشاريع التقنية الناشئة.// انتهى //12:10ت م0049