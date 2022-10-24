كيتو 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأصدرت السلطات في الإكوادور إنذارًا باللون الأصفر في المناطق القريبة من بركان (كوتوباكسي) وسط نشاط زلزالي متزايد.وأفادت إدارة المخاطر في الإكوادور أن الإنذار جاء نتيجة زيادة النشاط البركاني منذ يوم الجمعة، وتصاعد حدة الاهتزازات الأرضية الناجمة عنه، وهو أكبر نشاطًا يتم ملاحظته منذ عام 2015, مضيفة إلى أنها سجّلت مستويات من الغاز وأبخرة الماء الكثيفة على ارتفاع بلغ 500 متر فوق الفوهة، إلى جانب عمود من الرماد يصل طوله إلى 2353 مترًا.ويقع بركان (كوتوباكسي) البالغ ارتفاعه 5897 مترًا على بعد 50 كيلومترًا من العاصمة كيتو.// انتهى //12:21ت م0050