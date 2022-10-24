جدة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مصحوبة بسحب رعدية على محافظة القنفذة تشمل مركز المظيلف، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية مساءً، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم .// انتهى //12:35ت م0053