الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسنفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 53 ألف جولة رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام والمسالخ في مدن ومحافظات المملكة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية، وذلك خلال 3 أشهر.وأوضحت الوزارة، أن الفرق الفنية الميدانية نفذت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022م، جولات رقابية في أكثر من 800 سوق في جميع المناطق، شملت منافذ بيع الخضار والفواكه والتمور واللحوم والأسماك والطيور والماشية والأعلاف والحطب، إضافةً إلى المسالخ، وذلك من خلال أكثر 1659 كادرًا من المراقبين والمهندسين والفنيين والأطباء البيطريين ومساعدي الأطباء البيطريين في المناطق المختلفة.وأشارت الوزارة، أن منطقة حائل تصدرت إجمالي عدد الجولات بـ 6300 جولة ميدانية، تليها منطقة تبوك بنحو 6120 جولة، ومنطقة مكة المكرمة 6010 جولات، بينما تم تنفيذ 5703 جولات في المدينة المنورة، و5428 جولة في الباحة، و 5265 جولة في منطقة الرياض، فيما بلغت 4620 جولة في جازان، و 4268 جولة في القصيم، و 3555 جولة في المنطقة الشرقية، و 3287 جولة في الجوف، و2545 جولة في عسير، إضافةً إلى 352 جولة و217 جولة في نجران والحدود الشمالية على التوالي.وبيّنت الوزارة، أن الفروع والمكاتب التابعة لها في جميع المناطق تقوم بالإشراف على عدد من الأنشطة منها أسواق النفع العام، مثل: (الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ)، وذلك بهدف التأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بأنظمة الوزارة، إضافةً إلى تنظيم الأنشطة والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدةً أن الفرق الفنية الميدانية في جميع الفروع والمكاتب تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز دور الوزارة الحيوي في الرقابة على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة بالمملكة.// انتهى //12:39ت م0054