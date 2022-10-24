نجران 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأكّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، أن اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نقل رياضة الفروسية في المملكة إلى العالمية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقدمه الهيئة العليا للفروسية في تطوير قطاع الفروسية في المملكة على نحو يتناسب مع قيمتها الحضارية وارتباطها بالتراث والثقافة، وبما يحقق المصالح الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المرجوة.جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه اليوم، وكيل إمارة منطقة نجران المكلف رئيس مجلس إدارة ميدان فروسية نجران الدكتور، ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، يرافقه مدير الميدان محمد بن مهدي شكوان، وأعضاء اللجنة التنفيذية في فروسية نجران.وتسلّم سموه التقرير السنوي لنادي فروسية نجران للعام المنصرم الذي تضمن الإنجازات في أصول الميدان و أعمال تطوير وتوزيع الاسطبلات، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للميدان.// انتهى //12:40ت م0055