الرباط 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسدعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى التضامن والتكاتف والعمل المشترك، لتحقيق الإتاحة الإعلامية والمعلوماتية في مختلف المجالات والمهن، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وتطوير مبادرات جديدة بشأنها، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمجالات الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.وأوضح بيان صادر عن المنظمة، بمناسبة تخليد العالم للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، أن إتاحة هذه الدراية أساس لتحقيق الثقة، مشددة على أهمية تطوير المهارات الرقمية؛ لمواكبة جهود دولها الأعضاء في تطوير مناهج دراسية حديثة تعنى بمحو الأمية الرقمية، وبالتربية الإعلامية، للاستفادة من المحتويات الإعلامية الهادفة، وتجنب سلبيات الرسائل والأخبار المزيفة.وجددت الإيسيسكو التأكيد على استعدادها للتعاون مع أي منظمة دولية أو هيئة في سبيل إطلاق وتنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية في دولها الأعضاء، بما يسهم في مواجهة التحديات المستقبلية، ومحو الأمية الإعلامية والرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //12:40ت م0056