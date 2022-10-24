جدة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسنفّذت "صحة جدة" 2351 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الشهر الماضي, بهدف التأكد من الإلتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية.وشملت الجولات جميع أنواع المؤسسات الصحية، ومنها 530 زيارة لمنشآت القطاع الحكومي، فيما كان عدد الزيارات على منشآت القطاع الصحي الخاص 1821 زيارة منها 997 زيارة للمستشفيات،و 291 زيارة للمجمعات الطبية العامة والخاصة والمختبرات، و 406 زيارات لقطاع الصيدليات، و 127 زيارة للخدمات المساندة.// انتهى //12:41ت م0057