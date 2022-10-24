الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واساحتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، بتخريج 874 خريجًا وخريجة، يمثلون الدفعة الرابعة من برنامج فني رعاية مرضى، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضيًّا.وأوضح الأمين العام الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، أن البرنامج أهّل الخريجين ليكونوا مساعدين لأخصائيّي التمريض، وذلك في العيادات الخارجية أو للمرضى المنومين في المستشفيات، وأن الخريجين سيشكلون إضافة كبيرة للقطاع الصحي، فقد تم تزويدهم بقدرات ومهارات مهنية تخدم المرضى في العملية الإكلينيكية والمساعدة فيها، وأيضًا في العناية بمحتوى غرف المرضى وتنظيم بيانات وملفات المرضى.وأضاف أن البرنامج من الاحتياجات الضرورية في منظومة الرعاية الصحية، حيث يساهم في تحقيق التحول الصحي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تمكين الكوادر الوطنية وتقوية النظام الصحي في المملكة.ويعد برنامج فني رعاية مرضى من البرامج التي أشرفت الأكاديمية الصحية في الهيئة على تنفيذه بالشراكة مع وزارة الصحة، وذلك بهدف تأهيل قوى عاملة وطنية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين.// انتهى //12:50ت م0058