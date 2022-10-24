بروكسل 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسبدأ وزراء البيئة لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27, اجتماعًا في لوكسمبورغ؛ لتنسيق مواقف حكومات دولهم بشأن الموقف التفاوضي مع محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ هذا العام, التي ستجرى في شرم الشيخ الشهر المقبل.ويبحث الوزراء الأوروبيون التعويض المالي عن الضرر الذي يلحقه تغير المناخ بالدول الفقيرة في العالم، إضافة إلى بحث إمكانية تعديل هدف الاتحاد الخاص بتغير المناخ.// انتهى //12:50ت م0059