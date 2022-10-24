جيزان 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسافتتح وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق اليوم، ورشة العمل التي تنظّمها الجامعة بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية بعنوان "ظاهرة الانهيارات الجبلية بمنطقة جازان"، بحضور ممثلي أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل والدفاع المدني، وذلك بمسرح كليتي علوم الحاسب والهندسة.وأكد الدكتور إسحاق أهمية الدور الذي تقوم به هيئة المساحة الجيولوجية من خلال الفرق المتخصصة في الرصد والدراسات الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة للخروج بتوصيات تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للانهيارات الصخرية ودرء أخطارها.من جانبه قدم مدير مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة المهندس تركي السحلي، نبذة تعريفية عن مركز المخاطر الجيولوجية، وأهم ما يقدمه المركز من استشارات ودارسات فنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص لدرء المخاطر الجيولوجية.فيما تناول المهندس الجيولوجي محمد الكثيري، نبذةً عن مخاطر الانهيارات الجبلية ومبررات وأهمية الدراسات المتعلقة بالانهيارات الصخرية، وأهمية الأعمال الحقلية والمسح الميداني الدقيق في تفسير ظواهر الانهيارات الجبلية.وقدم مدير البرنامج الوطني للزلازل والبراكين المهندس خالد يوسف، عرضاً عن مهام البرنامج الوطني للزلازل والبراكين أسباب النشاط الزلزالي وتأثيرها على الانهيارات الصخرية"، بالإضافة إلى تقييم مدى تأثيرها على البنى التحتية والمجتمع.كما استعرض الدكتور حسن باسهل، نبذة تعريفية عن مشروع دراسة الانهيارات الجبلية في منطقة جازان التي قامت بها الهيئة واستعراض منهجية الدراسات المطلوبة لدراسة ظاهرة الانهيارات الجبلية، والحلول الهندسية اللازمة لتدعيم المنحدرات الصخرية وحماية الارواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة.بعد ذلك عرف مدير الحماية المدنية وشعبة المتطوعين بالدفاع المدني بجازان المقدم مهند زيلعي خطة الطوارئ المعتمدة والإجراءات المتخذة من قبل مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان لمواجهة الانهيارات الصخرية حال حدوثها، وإحصائيات عن الانهيارات الصخرية التي تم رصدها.// انتهى //13:49ت م0079