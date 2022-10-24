الكويت 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 5ر65 نقطة, ليبلغ مستوى 98ر7200 نقطة, بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر139 مليون سهم, نتيجة تنفيذ 9204 صفقات نقدية, بقيمة 3ر43 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 16ر21 نقطة, ليبلغ مستوى 82ر5397 نقطة, بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة, من خلال تداول 77 مليون سهم عبر 3197 صفقة نقدية, بقيمة 9ر7 ملايين دينار.وهبط مؤشر السوق الأول 5ر83 نقطة، ليبلغ مستوى 88ر8060 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 03ر1 في المئة، من خلال تداول 6ر62 مليون سهم, عبر 6007 صفقات بقيمة 4ر35 مليون دينار.وانخفض مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 3ر21 نقطة, ليبلغ مستوى 59ر5592 نقطة, بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 في المئة, من خلال تداول 5ر62 مليون سهم, عبر 2238 صفقة نقدية بقيمة 1ر7 ملايين دينار.// انتهى //14:04ت م0080