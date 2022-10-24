مقديشو 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسقتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 47 آخرون, إثر هجوم شنّته حركة الشباب الإرهابية على فندق في (كسمايو) عاصمة ولاية جوبالاند حسبما أعلنت وزارة الأمن الصومالية.وقال وزير الأمن في الولاية, اللواء يوسف حسين دومال, إن معظم الخسائر نجمت عن تفجير نفذه انتحاري وتسبب أيضًا في إلحاق أضرار بالمدنيين، مضيفًا أن قوات الأمن قتلت ثلاثة من المهاجمين, فيما لقي رابع حتفه في انفجار قنبلة.// انتهى //14:06ت م0081