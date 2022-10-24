الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واستنطلق غدًا في مدينة الرياض فعاليات مؤتمر "التمريض العلمي الدولي الثاني" والمعرض المصاحب بعنوان: "التحول للمستقبل الذي نتصوره، نغيره، نبتكر، نحتفل" الذي تنظّمه جامعة الملك سعود ممثلةً بالمدينة الطبية الجامعية وتستمر لمدة ثلاثة أيام بقاعة حمد الجاسر في الجامعة, تحت رعاية معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون التمريض في المدينة الطبية الجامعية رئيس المؤتمر يوسف الشملاني أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي ومستهدفات برنامج التحول الوطني من خلال الارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية الإلكترونية والحلول الرقمية.وأشار إلى أن المؤتمر يقام بمشاركة نخبة من خبراء وقادة محليين ودوليين في مجال التمريض من مختلف التخصصات الأكاديمية والسريرية، كما يناقش العديد من المحاور حول التمريض كالتكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع الصحي، والتدريب والتطوير، وتعزيز القيادة التحويلية، وتعزيز الخبرات الشخصية الفعالة المكتسبة من الجائحة، إلى جانب ممارسات الرعاية المبتكرة والمستحدثة، مضيفاً أنه جرى اعتماد المؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 16 ساعة تعليم طبي مُستمر.// انتهى //14:11ت م0082