حائل 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واساختتم مخيم صحة حائل المقام ضمن فعاليات مزاد الإبل في تربة حائل أمس، محاضراته التوعوية الختامية بأمسية صحية بعنوان "الثقافة الدوائية"، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، بهدف رفع الوعي الدوائي لدى المجتمع من خلال طرح العديد من النصائح والإرشادات الدوائية لمرضى الربو، والسكري، ومسيلات الدم، والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وغيرها من المستحضرات الطبية الدوائية.وتناولت المحاضرة تاريخ التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية، وأبرز علماء الطب والصيدلة عند العرب، وما وصلت إليه المملكة من التقدم الطبي والعلمي في ضل دعم القيادة الرشيدة للخدمات الطبية، كما تم تسليط الضوء على الجهات المعتمدة والآمنة التي تشترط مواصفات عالية ودقيقة تضمن سلامة ومأمونية الأدوية والأغذية.// انتهى //14:21ت م0084