جيزان 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واستمكّن فريق العظام الجراحي بمستشفى جازان العام، من تغيير مفصل الورك لسيدة في الستين من العمر كانت تعاني من مضاعفات خلع ولادي.وأفادت صحة جازان أن السيدة كانت تعاني من مشكلة خلع ولادي تسبب لها بآلام شديدة لسنوات طويلة حدّت من قدرتها على المشي، بالإضافة إلى قصر بطول 3 سم في الطرف السفلي الأيسر وانتهى بها الأمر لعدم القدرة على المشي.وأضافت أن الفريق الطبي قام بإجراء التحاليل المخبرية والإشعاعية الخاصة بهذا النوع من الحالات، وقرر إجراء عملية تغيير المفصل بالكامل للورك الأيسر باستخدام مفصل ورك وفق أحدث المواصفات وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتمت استعادة الطول المفقود المقدر بـ 3 سم في الطرف الأيسر السفلي، مبينةً أنه بعد إجراء العملية خضعت المريضة لبرنامج علاجي طبيعي، واستطاعت المشي بكامل وزنها على المفصل دون مشاكل تذكر، وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.يُذكر أن فريق العظام الجراحي قام بإجراء 101 عملية تغيير مفصل الركبة و 3 عمليات تغيير لمفصل الورك منذ بداية العام، وذلك امتداداً للعمليات الجراحية النوعية التي توليها صحة جازان جل اهتمامها وحرصها على توفيرها في جميع مستشفيات المنطقة المتخصصة منها والطرفية.// انتهى //14:24ت م0085