عرعر 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه اليوم, معالي رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشيخ أحمد بن صالح المحيميد، وفضيلة الشيخ خالد الجنيدي، بمناسبة تعيينه مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف.وهنأ سموه خلال اللقاء، الشيخ الجنيدي بتعيينه بمنصبه الجديد، مثمناً الجهود التي يقوم بها القضاء في إرساء مبادئ العدل، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //14:32ت م0089