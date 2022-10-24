حفر الباطن 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس عدداً من المراكز الجنوبية بالمحافظة، والتقى برؤساء مراكز (السعيرة، الصداوي، معرج السوبان، خبيراء، أم كداد)، وأهالى هجرة الطليعة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه للمتابعة والوقوف على الاحتياجات والمتطلبات التنموية .والتقى سموه بأهالي المراكز، واستمع لشرح عن الاحتياجات والخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية، مؤكداً السعي ومواصلة العمل بما يخدم الأهالي وطموحات وتطلعات القيادة الحكيمة - أيدها الله - .// انتهى //14:32ت م0090