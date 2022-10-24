جيزان 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين في الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة.وأشاد بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مؤشرات التوطين بالمنطقة، والتي تمثلت في انخفاض نسبة البطالة وارتفاع نسبة التوطين في سوق العمل، مشيراً إلى أن برامج التوطين ضمن الأولويات في الإستراتيجية الوطنية التي تبنتها القيادة الرشيدة - أيدها الله -، منوهاً بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعوائد المستقبلية لها على الوطن والمواطن.وشدد سموه على مضاعفة الجهود لتوليد المزيد من الوظائف وتمكين شباب وفتيات الوطن من فرص العمل لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا البرنامج الوطني المبارك.وجرى خلال الاجتماع استعراض البطاقة التعريفية لمنطقة جازان (مؤشرات سوق العمل)، ومناقشة توصيات الاجتماع السابق للجنة التنفيذية بما يحقق اعتمادها من اللجنة العليا، وعرض المهن والأنشطة المُقترح توطينها في المرحلة القادمة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي بالمنطقة، كما تم استعراض إحصائيات ملتقى جازان تمكين وتوطين الذي تم تدشينه مؤخراً برعاية سمو أمير المنطقة.حضر الاجتماع معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام برنامج التوطين المهندس أحمد القنفذي، وأعضاء اللجنة.// انتهى //14:33ت م0091