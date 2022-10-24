جيبوتي 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسانعقدت في العاصمة الجيبوتية أعمال قمة التغير المناخي والبحوث بمشاركة رؤساء دول وحكومات وباحثين ومتخصصين في التنوع البيولوجي وممثلي عن منظمات المجتمع المدني بالإضافة هيئات إقليمية ودولية.وتعد القمة التي تختتم أعمالها غدا جزءًا من آفاق مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27" المقرر انعقاده في شهر نوفمبر القادم في مصر.وتتناول القمة التي تنعقد تحت شعار" تغير المناخ والبحوث: الطريق نحو التكيف والمرونة المستدامة" موضوعات تتعلق بمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري وابتكار طرق وحلول مجدية لأزمة المناخ الحالية من خلال إيجاد مسار للتكيف المستدام والصمود أمام عوامل تغير المناخ.// انتهى //15:38ت م0118