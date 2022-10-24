البصرة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسعُقد اليوم بمحافظة البصرة العراقية الاجتماع الأول للجنة الإعلامية لبطولة خليجي 25 برئاسة أحمد زامل ، وبحضور أعضاء اللجنة "السعودي" فيصل الطويهر, "القطري" خالد الكواري "الكويتي" سطام السهلي و"اليمني" معاذ الخميسي و"العماني" يونس الغفري و "الإماراتي" سالم النقبي و"البحريني" أحمد ميرزا من البحرين, ومقرر اللجنة بلال مصطفى وممل الاتحاد العراقي لكرة القدم يوسف فعل ومن الوفد الإعلامي الخليجي عبدالرحمن العبدالجبار وعلي الزينوتم خلال الاجتماع الاطلاع على اختصاصات اللجنة الإعلامية بناءً على لائحة البطولة ، واعتمد اختيار رئيس الوفد الإعلامي القطري خالد مبارك الكواري نائبًا لرئيس اللجنة الإعلامية لخليجي 25 بناءً على ترشيح من أعضاء اللجنة الإعلامية ، إضافة إلى اعتماد تشكيل اللجنة الإعلامية للبطولة والمصادقة عليها, كما تخلل الاجتماع مناقشة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأمور الإعلامية لبطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين والترتيبات اللوجستية الخاصة بالوفود الإعلامية الرسمية.وتختص اللجنة الإعلامية بالعديد من المهام، ومنها : رسم سياسة إعلامية موحدة للبطولة ونقل أنشطتها عبر وسائل الإعلام المختلفة ، من خلال حث الأجهزة الإعلامية في الدول المشاركة للقيام بالترويج للبطولة بما يتفق وأهدافها الرياضية السامية وتسويق الدعاية اللازمة لها, وضرورة مراعاة أن ينال كل منتخب من المنتخبات المشاركة حقه من التغطية الإعلامية على قدر واحد من المساواة بينه وبين المنتخبات المشاركة الأخرى ،إضافة إلى التركيز على تجنب نشر أو عرض أو إذاعة أو تداول أي حديث أو مقالة لا تخدم أهداف البطولة, والعمل على توعية الجماهير الرياضية بكل ما هو هادف والابتعاد عن الإثارة والتعصب، وعدم نشر ما يمكن أن يزيد من إثارة حماس الجماهير بشكل سيئ، كما يتعلق ذلك بعدم نشر الشكاوى والاحتجاجات التي قد تتقدم بها الفرق وأن تُترك هذه الموضوعات إلى اللجان المختصة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها, كما يحق للجنة تحديد عدد الوفود الإعلامية لكل دولة مشاركة في البطولة ، وإقامة دورات وندوات توعية إعلامية مصاحبة لفعاليات البطولة خاصة بالإعلاميين ووضع برنامج المؤتمرات الصحافية للمدربين قبل وبعد الدورة، بالإضافة إلى تسمية منسقين إعلاميين للمباريات.كما عقدت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج اجتماعها اليوم في البصرة بحضور عضو اللجنة الدكتور خالد المقرن, حيث نوقشت الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال واطلعت اللجنة على جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة ومقار إقامة المنتخبات المشاركة.وناقشت اللجنة آلية إجراء القرعة وفقًا للمادة الخامسة من لائحة المسابقات، حيث سيعتمد على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي "فيفا" لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة عند إجراء القرعة, التي ستقام غداً في البصرة, بحضور وفود المنتخبات الثمانية المشاركة التي ستقسم مجموعتين، على أن يكون منتخب البلد المضيف (العراق) وبطل النسخة الأخيرة ( البحرين) على رأسيهما, فيما ستقام البطولة خلال الفترة 6 ـ 19 يناير 2023 , .// انتهى //15:39ت م0120