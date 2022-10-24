طرابلس 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسالتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية.وبُحثت خلال اللقاء سبل تسريع وتنسيق عمل اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية مع نظرائهم في الشرق من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام.// انتهى //15:39ت م0121