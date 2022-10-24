بوجمبورا 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأعلنت السلطات في بوروندي إعادة فتح الحدود البرية للبلاد مع رواندا بعد أكثر من خمس سنوات على إغلاقها.وأفادت وزارة الداخلية البوروندية أن جميع حدود بوروندي مع البلدان المجاورة لها مفتوحة، مشيرة إلى أن ترخيص وزارة الخارجية بالسفر من بوروندي إلى رواندا لم يعد مطلوبًا.ويأتي إعادة فتح الحدود في أعقاب طلب قدمه مؤخرًا رئيس كينيا ويليام روتو يحث فيه الدول الشريكة لمجموعة شرق أفريقيا بأن تزيل الحواجز التي تعيق التجارة عبر الكتلة.// انتهى //15:40ت م0122