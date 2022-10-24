الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسيرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة في أعمال الاجتماع الدولي بين مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي الذي ينعقد في باندونج بجمهورية إندونيسيا، بمشاركة عدد من الرؤساء.وسيبحث رؤساء مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منه.ويضم وفد المملكة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى المهندس صالح بن فهد النزهة، والأستاذ أحمد بن علي المحمادي، وعددًا من المسؤولين.// انتهى //15:40ت م0123