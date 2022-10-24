إسلام آباد 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية عنصرًا إرهابيًّا مطلوبًا منذ فترة لتورطه في تنفيذ أعمال إرهابية.وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة الباكستانية أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال الإرهابي خلال عملية نفذتها في منطقة "سكهر" بإقليم السند الجنوبي، وصادرت من حوزته أسلحة ومتفجرات.وأضاف البيان أن المعتقل ينتمي إلى منظمة محظورة، وأنه كان مدرجًا على قائمة العناصر الإرهابية المطلوبة لتورطه في تنفيذ عمليات إرهابية وأنشطة معادية للدولة.// انتهى //15:40ت م0124