تبوك 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأطلقت "نيوم"، ممثلة في إدارة المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع كل من إمارة منطقة تبوك ووزارة الصحة ومؤسسة "مقعد الوقفية"، مبادرة للتوعوية بأهمية استخدام مقعد الطفل في السيَّارات، والالتزام باشتراطات السلامة على الطريق، بهدف المحافظة على أرواح الأطفال داخل المركبات.وتستهدف "نيوم" من خلال المبادرة منح 10 آلاف مقعد مجاني على أولياء أمور المواليد في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمنطقتي نيوم وتبوك، والمشاركة في الحملة الإعلامية والتوعوية #يطوّل_عمره ، التي أطلقتها مؤسسة "مقعد الوقفية"، ترسيخًا لثقافة استخدام مقاعد الأطفال في السيارات. وتسعى المبادرة إلى رفع معدلات التزام أولياء الأمور بتوفير مقاعد للأطفال في السيَّارة من 10% حاليًا إلى 55% خلال 3 سنوات على مستوى المملكة، وتقديم مقاعد منخفضة التكلفة.وانطلقت المبادرة اليوم، وتستمر الحملة المصاحبة لمدة أسبوعين في 10 مستشفيات حكومية في المنطقة، حيث فُعل ركن للمبادرة في أقسام الولادة والأطفال، لاستقبال الطلبات والحصول على مقاعد لجميع المواليد خلال الفترة المحددة، في حين سيخصص 100 مقعد للمواليد من أبناء موظفي نيوم. ويشمل التقديم على المقاعد المواليد الجدد ابتداءً من 1/10/2022 حتى نفاد الكمية من خلال الرابط التالي: https://maqaad.sa/neom .وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع والشراكات الإستراتيجية التي تتبناها إدراة المسؤولية الاجتماعية في نيوم بهدف تعزيز مشاركتها في خدمة المجتمع وبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة في منطقتي نيوم وتبوك، وذلك بتوفير الظروف والإمكانات المناسبة لتحقيق مستهدفاتها الاجتماعية.يذكر أن استخدام مقعد الطفل يؤدي إلى تقليل الوفيات بنسبة 60%، في حين يقلل استخدام المقعد المعزز من خطر الإصابة الخطيرة بنسبة 45% عند وقوع الحوادث – لا قدر الله - حسب بيانات هيئة الصحة العامة (وقاية).// انتهى //15:54ت م0127