جيزان 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي بمقر الإدارة اليوم، مدير السجون بالمنطقة اللواء الدكتور شائع بن سعد القحطاني ومدير الشؤون الفنية الرائد مهندس عبد العزيز البعيطي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجهتين لتقديم الخدمات الاجتماعية والبرامج التدريبية التي تخدم النزلاء والنزيلات .// انتهى //15:55ت م0128