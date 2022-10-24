أبها 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسحققت جامعة الملك خالد المركز الرابع ضمن أفضل مشاريع المصادر التعليمية المفتوحة في المسابقة العالمية Open education Global award 2022، وذلك من خلال مشاركة مبادرة عمادة التعلم الإلكتروني في فرع المصادر التعليمية المفتوحة Open Curation / Repository، ضمن منافسات منظمة Open Education Global العالمية، التي تُعد منظمة غير ربحية تهتم بمجال المصادر التعليمية المفتوحة.ويأتي تحقيق الجامعة ممثلة في مبادرتها للمركز الرابع، بعد حصول جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية على المركز الأول، وجامعة تايبيه الطبية بتايلاند على المركز الثاني، في حين حصلت الجامعة الفرنسية الإلكترونية بفرنسا على المركز الثالث.فيما أوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل قحمش, أن هذه المبادرة تُعد إحدى مبادرات عمادة التعلم الإلكتروني المهمة، التي تهدف إلى تطوير المقررات وتحويلها إلى مقررات مفتوحة وفق معايير جودة المقررات الإلكترونية العالمية؛ لإتاحة المحتوى العلمي للجميع، لافتًا النظر إلى أن المبادرة هدفت إلى تجسيد تطوير المقررات وتحويلها إلى ملفات فيديو مفتوحة للمجتمع عامة عبر منصة التواصل الاجتماعي YouTube من خلال قناة "المقررات المفتوحة"، إضافة إلى مقررات مبنية على نظام إدارة التعلم "البلاك بورد"، التي تتكون من مواد مرئية "فيديو"، وكذلك أنشطة وواجبات واختبارات قصيرة، إلى جانب بنك الأسئلة ومنتديات النقاش وغيرها من الأدوات التي تضمن تفاعل الطلاب مع كسر حاجز المكان والزمان.يذكر أن قناة المقررات المفتوحة على منصة التواصل الاجتماعي YouTube تضم أكثر من 8000 فيديو تعليمي، ويتجاوز عدد مشتركيها أكثر من 400 ألف مشترك، وتتجاوز مشاهدتها 60 مليون مشاهدة، حيث تتيح زيارتها والاستفادة من محتوياتها عبر الرابط التالي: https://youtube.com/c/kkudl.// انتهى //15:55ت م0129