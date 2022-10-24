الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واستطلق هيئة المسرح والفنون الأدائية وهيئة الموسيقى الخميس المقبل، الجولة الميدانية الثالثة لبرنامج "طروق السعودية" لصون الموروث الموسيقي والأدائي بالمملكة، في منطقة الباحة؛ لحصر الألوان التراثية الموسيقية والأدائية في المنطقة ميدانيًا.وتستمر الجولة لمدة عشر أيام متتالية بمشاركة باحثيّ البرنامج، والمتخصصين، وممارسي الفنون الأدائية، وذلك بهدف حصر الألوان الموسيقية والأدائية ومن ثمّ توثيقها، وفق منهجيات علمية وفنية من خلال تنفيذ زيارات ميدانية في المنطقة.ويعتمد برنامج "طروق السعودية" لصون الموروث الموسيقي والأدائي على خطة متكاملة لتوثيق الألوان التراثية الموسيقية والأدائية في جميع مناطق المملكة، وبرؤية شاملة تسعى إلى المحافظة عليها وتقديمها محليًا وعالميًا في قالب يحفز الباحثين والفنانين لدراستها، والاستفادة من قيمتها الثقافية والإنسانية.وتعد منطقة الباحة ثاني مناطق المملكة التي سيعمل عليها البرنامج في ثالث الجولات الميدانية، حيث كانت الجولة الأولى في بادية منطقة مكة المكرمة لحصر فن المجارير، أما الجولة الثانية فكانت في منطقة عسير كأول منطقة يستهدفها، وحُصرت خلالها الألوان التراثية والأدائية في المنطقة.// انتهى //15:55ت م0130