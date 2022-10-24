إسبانيا 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واساختتمت اللجنة السعودية - الإسبانية المشتركة دورتها الثالثة في العاصمة الإسبانية مدريد، أكّد خلالها الطرفان أهمية التعاون الاقتصادي ونقل المعرفة بين البلدين.وتضمّنت زيارة وفد المملكة إلى مدريد التي استغرقت ثلاثة أيام، اجتماع اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة في دورتها الثالثة وعقد منتدى الأعمال السعودي الإسباني ومجلس الأعمال السعودي الإسباني بمشاركة أكثر من خمسين جهة في القطاعين العام والخاص. وتضمنت الزيارة اجتماعات ثنائية لمناقشة آفاق العمل المشترك بين البلدين؛ لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار والنمو الاقتصادي، وناقشت الاجتماعات سبل التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين، واستكشاف الحلول والابتكارات الحديثة في مجالات تقنية المعلومات، والنقل والإسكان والبنية التحتية، إضافة لمناقشة موضوعات متفرقة في الشأن البيئي، ومستقبل السياحة.وفي ختام أعمال اللجنة السعودية - الإسبانية المشتركة، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم: "حققت الدورة الثالثة للجنة السعودية - الإسبانية المشتركة النجاح المرجو في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، حيث فتحنا الأبواب لمرحلةٍ جديدة من التعاون الإستراتيجي في قطاعاتٍ مهمة لكلا الطرفين".وأضاف معاليه: "شكّلت اللجنة منصةً مثمرة لإبراز إنجازات رؤية المملكة 2030 وإظهار الفرص الاستثنائية المتاحة أمام الشركات الإسبانية للاستثمار في المملكة، والمشاركة في رحلة تحولنا التي تضع التنمية والابتكار في مقدمة أولوياتها".وأكّد معاليه أنه مع استمرار العمل لتنويع الاقتصاد، فإننا نضع نقل المعرفة والتقنية حجر زاوية للتعاون مع أهم شركائنا الدوليين كإسبانيا، حيث يعد ذلك عاملًا أساسيًا في تطوير قدراتنا الصناعية، وبناء مركزٍ لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث".وضمن أعمال اللجنة السعودية - الإسبانية المشتركة في دورتها الثالثة، التقى معالي الإبراهيم بمعالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة ماريا رييس ماروتو من الجانب الإسباني؛ لبحث المزيد من سبل تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين.وفي كلمته خلال منتدى الأعمال السعودي الإسباني، سلّط معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم الضوء على أهمية الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية الدولية في إيجاد أرضية مشتركة لتصميم حلولٍ لأكبر التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وازدهاره اليوم.وخلال زيارة الوفد السعودي إلى مدريد، التي استغرقت ثلاثة أيام في المدة من 19 إلى 22 أكتوبر، التقى معالي الأستاذ فيصل الإبراهيم بمعالي وزير الدولة للاقتصاد الإسباني السيد غونثالو غارثيا أندريس؛ لبحث المزيد من سبل التعاون الدولي، وتحفيز النمو الاقتصادي. والتقى معالي الإبراهيم برئيس اتحاد منظمات الشركات الإسبانية السيد أنتونيو غاراميندي؛ لمناقشة المزيد من مجالات التعاون الثنائية والتطلعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين.وعن عملية التقدم في العمل المناخي والتنمية الاقتصادية المستدامة بين السعودية وإسبانيا، فقد اجتمع الإبراهيم بمعالي النائبة الثالثة لرئيس حكومة إسبانيا ووزيرة التحول البيئي والتحدي السكاني السيدة تيريزا ريبيرا في مقر وزارة التحول البيئي بمدريد.وتضمنت أعمال اللجنة السعودية - الإسبانية المشتركة اجتماع معالي الإبراهيم بمعالي وزير الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا ورئيس المعهد الإسباني للصادرات والاستثمار السيدة شيانا مينديز، حيث ناقشا السبل التي تزيد من مرونة سلاسل الإمداد لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.واجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Clarity AI السيدة ريبيكا مينغويلا، حيث تبادلا وجهات النظر حول أهمية نقل المعرفة والخبرات في القطاع الخاص بين البلدين، وأفضل الممارسات العالمية للاستثمار في المبادرات التي تحقق الأثر الاجتماعي وتعزز الابتكار في منظومة ريادة الأعمال، وتحقق المستهدفات الوطنية للاستدامة.إضافةً لذلك، فقد تضمنت أعمال اللجنة السعودية - الإسبانية المشتركة في دورتها الثالثة زيارات ميدانية، حيث زار معالي الإبراهيم مصنع "إندرا" المتقدّم بابتكاراته وتقنياته، وزار أيضًا شركة إيرباص واطّلع على خدمات التصنيع المتقدمة لمنتجاتها المتخصصة في الدفاع والفضاء. وكان برفقة معاليه في زياراته معالي وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة شيانا مينديز، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا الأستاذ عزام القين، وعدد من المسؤولين الحكوميين لدى البلدين وعدد من الكبار التنفيذيين لدى الشركتين.وزار معالي الإبراهيم جامعة IE والتقى برئيس الجامعة الدكتور سانتياغو إينيغيز، حيث ناقشا تبادل التجارب والخبرات التعليمية بين البلدين. والتقى معاليه بالطلبة السعوديين في الجامعة، وناقش معهم موضوعات تتعلق بالتطوير والكفاءة المهنية، مع تحفيزهم للاستفادة من الفرص والمُمكّنات التي توفرها المملكة لأبنائها المبتعثين؛ لتحقيق تطلعاتهم للإسهام في بناء مستقبل مزدهر للمملكة.وقد ضم وفد المملكة رفيع المستوى بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط في الدورة الثالثة للجنة السعودية - الإسبانية المشتركة ممثلين لـ: وزارة الطاقة، وزارة الرياضة، وزارة المالية، وزارة الاستثمار، وزارة السياحة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الصحة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة تنمية الصادرات السعودية، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.// انتهى //17:05ت م0142