الجزائر ٢٨ ربيع الاول ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٢ م واسأعربت الجزائر عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي عرفتها بعض المناطق في جمهورية السودان لا سيما في ولاية النيل الأزرق، وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح.وجددت الجزائر تضامنها مع السودان قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة وتدعو الدول العربية والمجتمع الدولي لتعزيز الدعم لهذا البلد نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة شعبه وأراضيه، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.//انتهى//17:16ت م0143