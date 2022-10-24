القاهرة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 4ر 711 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر2مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بلغت 61ر0 % ليصل مستوى عند 88ر10320 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط/إيجي إكس 70/ بلغت نسبته 66ر0 % ليصل مستوى عند 35ر2224 نقطة كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100/ بنحو 56ر0 % ليصل مستوى عند 45ر3178 نقطة.// انتهى //17:17ت م0144