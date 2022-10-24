داكار 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسبدأت اليوم بالعاصمة السنغالية داكار أعمال النسخة الثامنة من "منتدى داكار الدولي حول السلام والأمن في أفريقيا" بمشاركة رؤساء ووزراء ووفود من دول عديدة من مختلف قارات العالم.وأكد الرئيس السنغالي ماكي سال في كلمته خلال الافتتاح ، أن عمليات حفظ السلام التقليدية التابعة للأمم المتحدة أظهرت حدودها في مواجهة الإرهاب ، مما يستدعي ضرورة تغيير عقيدة عمليات السلام التي ينبغي تحديثها من خلال الدمج الكامل لعمليات مكافحة الإرهاب الأممية مع تلك الجارية في أفريقيا.وأضاف أن الوقت قد حان بالنسبة لنا لتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة ولتمويل صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي بشكل أكثر ملاءمة .وسيناقش خلال المنتدى الذي تستمر أعماله يومين، أكثر من 300 خبير ، الطرق والوسائل التي ستمكن القارة الأفريقية من مواجهة التحديات الأمنية والصدمات الخارجية.// انتهى //17:18ت م0145